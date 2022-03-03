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3 мар 2022

Минпромотрг решил поднять порог стоимости машин для перерасчета налога на роскошь

Минпромотрг решил поднять порог стоимости машин для перерасчета налога на роскошь

На сегодняшний момент под налог на роскошь попадают машины, чья стоимость превышает отметку в три миллиона рублей. К сожалению, в этот список уже стали попадать не какие-нибудь спорткары и роскошные внедорожники, а массовые легковушки

Каждый год эксперты просили поднять минимальную планку стоимости машин – сначала говорили о четырех миллионах, а потом и о шести (прошлогоднее заявление экспертов АЕБ). Недавно стало известно, что и Минпромторг выступил с инициативой перерасчета налога, правда, министерство пошло еще дальше и предложило установить планку на уровне десяти миллионов рублей. Отметим, что сейчас в эту сумму укладываются несколько моделей Mercedes, BMW, Audi, Bentley и.т.д. К слову, отечественный Aurus  также попадает в списки роскошных.

Интересный факт, тот же Минпромторг в январе предлагал изменить саму схему начисления налога на роскошь. За расчетную точку планировалось брать не стоимость машины, а год ее выпуска и мощность двигателя. По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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