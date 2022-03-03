Минпромотрг решил поднять порог стоимости машин для перерасчета налога на роскошь

На сегодняшний момент под налог на роскошь попадают машины, чья стоимость превышает отметку в три миллиона рублей. К сожалению, в этот список уже стали попадать не какие-нибудь спорткары и роскошные внедорожники, а массовые легковушки

Каждый год эксперты просили поднять минимальную планку стоимости машин – сначала говорили о четырех миллионах, а потом и о шести (прошлогоднее заявление экспертов АЕБ). Недавно стало известно, что и Минпромторг выступил с инициативой перерасчета налога, правда, министерство пошло еще дальше и предложило установить планку на уровне десяти миллионов рублей. Отметим, что сейчас в эту сумму укладываются несколько моделей Mercedes, BMW, Audi, Bentley и.т.д. К слову, отечественный Aurus также попадает в списки роскошных.

Интересный факт, тот же Минпромторг в январе предлагал изменить саму схему начисления налога на роскошь. За расчетную точку планировалось брать не стоимость машины, а год ее выпуска и мощность двигателя. По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1.