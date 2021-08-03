Минпромторг не вернет льготные кредиты

Министерство попросту не видит в них смысла, так что льгот в ближайшее время ждать не придется

«Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству» - заявил глава ведомства Мантуров в интервью РБК. Иначе говоря, в министерстве решили сделать ход конем, и как только рынок стал показывать рост, Минпромторг отменяет льготное кредитование.

Чиновники считают, что меры господдержки нужны в тот момент, когда рынок того требует (во время его стагнации, например). Если же с ним все в порядке, то и делать ничего не нужно. Впрочем многие эксперты критически отнеслись к позиции министерства. Они считают, что, наоборот, необходимо стимулировать рост рынка и льготные кредиты могли бы помочь ему крепко встать на ноги.