Министерство промышленности и торговли РФ опубликовала обновленную стратегию развития российской автомобильной промышленности на ближайшие девять лет.

«Это первая публичная презентация нового документа, который придет на смену действующей стратегии, которая изначально планировалась в качестве ориентира в горизонте до 2020 года. Однако изменившиеся макроэкономические условия, факторы глобальной конкуренции, технологические тренды – все это требует корректировки ранее одобренных подходов к развитию российского автопрома», – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе презентации новой стратегии в рамках заседания Общественного совета.

Как указывается в документе, одним из наиболее приоритетных направлений развития станет экспорт. Так, государство будет поддерживать автопроизводителей, поставляющих свою продукцию, собранную на российских предприятиях, на внешние рынки. При этом поддержка будет распространяться на все аспекты этого процесса. По предварительным подсчетам, к концу 2018 года планируется увеличить объемы экспорта автомобилей из России, примерно, в полтора раза.

Напомним, что ранее сообщалось, что правительство намерено выделить из государственного бюджета 79,2 млрд рублей на программы поддержки несырьевого экспорта в 2017-2020 годах. При этом, наибольшая доля (34 млрд рублей) предназначена именно автомобильной промышленности.

Также, согласно новой стратегии, государство будет помогать в производстве запчастей и комплектующих всех уровней. Однако в ведомстве признают, что полностью устранить зависимость в этой области от зарубежных поставщиков в ближайшие годы не удастся. Как отмечают в Министерстве, эта проблема особенно сильно затрагивает сегмент легковых автомобилей, где уровень локализации производства комплектующих варьируется в пределах от 30% до 55%.