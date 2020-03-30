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30 мар 2020

Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей

Минпромторг выступил с инициативой разрешить использовать средства маткапитала для покупки нового автомобиля. Соответствующее предложение замглавы Минпромторга Василий Осьмаков направил в Минэкономразвития

Как сообщает РБК со ссылкой на г-на Осьмакова, обсуждаемая инициатива входит в комплекс мер по улучшению устойчивости экономики, выдвинутых после заседания правительственной комисси.Оно прошло 20 марта под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Напомним, что С 1 января 2020 года сумма маткапитала составляет 466 617 рублей. Сертификат выдается при рождении второго и последующих детей.

Любопытно, что при этом призывы к расширению программы в части приобретения новых автомобилей звучат почти каждый год. Аналогичные предложения выдвигались в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах. Правда, если в прошлом эта идея озвучивалась в основном отдельными депутатами, то теперь с ней выступило федеральное ведомство.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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