Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей

Минпромторг выступил с инициативой разрешить использовать средства маткапитала для покупки нового автомобиля. Соответствующее предложение замглавы Минпромторга Василий Осьмаков направил в Минэкономразвития

Как сообщает РБК со ссылкой на г-на Осьмакова, обсуждаемая инициатива входит в комплекс мер по улучшению устойчивости экономики, выдвинутых после заседания правительственной комисси.Оно прошло 20 марта под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Напомним, что С 1 января 2020 года сумма маткапитала составляет 466 617 рублей. Сертификат выдается при рождении второго и последующих детей.

Любопытно, что при этом призывы к расширению программы в части приобретения новых автомобилей звучат почти каждый год. Аналогичные предложения выдвигались в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах. Правда, если в прошлом эта идея озвучивалась в основном отдельными депутатами, то теперь с ней выступило федеральное ведомство.