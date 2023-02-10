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10 фев 2023

Минпромторг прекращает выдавать льготные автокредиты?

Минпромторг прекращает выдавать льготные автокредиты?

На днях в сети появилась информация о том, что автомобильные дилеры и банки перестали производить реализацию автомобилей при помощи программ льготного кредитования. По одной из версий - Минпромторг просто закрыл программу, по другой - перевели на электрокары

Впрочем, на деле все оказалось иначе - ведомство опровергло все слухи.  В то же время  чиновники заявили, что внимательно отслеживают складывающуюся на авторынке ситуацию, включая уровень спроса и доступность автомобилей.  То есть корректировки будут происходить.

Как сообщают "РИА-Новости",  на льготные кредиты в этом году правительство выделило более пяти миллиардов рублей. В конце прошлого года Минпромторг заявлял, что в течение 2023 года на программы поддержки рынка могут быть направлены и дополнительные средства

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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