Минпромторг просит миллиарды на защиту автопрома от санкций

Минпромторг РФ просит выделить из бюджета 150 миллиардов рублей до 2025 года на защиту автопрома от санкций. Эти деньги предлагается направить на локализацию производства автокомпонентов

В основу предложения лег недавний запрос «Группы ГАЗ» в правительство по поводу замещения их компонентной базы. Против ГАЗа США с 2018 года грозятся ввести адресные санкции, так как владелец холдинга находится в санкционном списке США. В свою очередь, Минпромторг разработал свой проект не только для ГАЗа, но и для других автопроизводителей — КАМАЗа, Соллерса и АвтоВАЗа.

В документе предполагается несколько направлений для инвестирования. Один из важных пунктов — разработка и производство отечественного турбодизеля, который предназначается для легковых и легких коммерческих автомобилей. На данный проект необходимо 2,5 млрд рублей из бюджета и 450 млн из внебюджетных источников. Предлагается также развитие производства компонентов автомобильных двигателей ,деталей шасси и трансмиссий, что также предполагают многомиллиардные инвестиции.