Минпромторг рассказал о высокой популярности автомобилей Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к текущему моменту собрано свыше 500 заявок на покупку автомобилей Aurus. Также министр сообщил, что внедорожник Aurus Komendant будет представлен совсем скоро

По словам г-на Мантурова, машины нового бренда будут распределяться между внутренним рынком и поставками за рубеж: «Сначала мы закроем потребность внутреннего спроса. У нас более 500 заявок уже поступило — при том, что мы будем продолжать все равно участвовать в международных выставках, чтобы делать продвижение нашего бренда, чтобы он был всемирно известен — для последующего выхода на внешние рынки с увеличением производства с 2021 года, когда мы перейдем на серийную площадку в Татарстан, в Елабугу, на мощности существующего Sollers».

Что касается внедорожника Komendant, то прототип уже будет готов до конца апреля. К слову, именно «Комендант» должен стать основным инструментом обеспечения спроса на зарубежных рынках. «Мы рассчитываем на большой интерес покупателей на этот автомобиль», — добавил министр. Между тем, в обозримом будущем объем выпуска планируется нарастить с сегодняшних 180 единиц опытного производства до 5 тысяч машин в год.