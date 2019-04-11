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11 апр 2019

Минпромторг рассказал о высокой популярности автомобилей Aurus

Минпромторг рассказал о высокой популярности автомобилей Aurus
Автор фото: фирма-производитель

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к текущему моменту собрано свыше 500 заявок на покупку автомобилей Aurus. Также министр сообщил, что внедорожник Aurus Komendant будет представлен совсем скоро

По словам г-на Мантурова, машины нового бренда будут распределяться между внутренним рынком и поставками за рубеж: «Сначала мы закроем потребность внутреннего спроса. У нас более 500 заявок уже поступило — при том, что мы будем продолжать все равно участвовать в международных выставках, чтобы делать продвижение нашего бренда, чтобы он был всемирно известен — для последующего выхода на внешние рынки с увеличением производства с 2021 года, когда мы перейдем на серийную площадку в Татарстан, в Елабугу, на мощности существующего Sollers».

Что касается внедорожника Komendant, то  прототип уже будет готов до конца апреля. К слову,  именно «Комендант» должен стать  основным инструментом обеспечения спроса  на зарубежных рынках. «Мы рассчитываем на большой интерес покупателей на этот автомобиль», — добавил министр.  Между тем, в обозримом будущем объем выпуска планируется нарастить с сегодняшних 180 единиц опытного производства до 5 тысяч машин в год.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Drom

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