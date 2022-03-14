Автомобильный портал Motorpage
14 мар 2022

Минпросвещения утвердило новые правила обучения водителей

Минпросвещения утвердило новые правила обучения водителей

Нельзя вывозить учеников на магистрали – теперь можно. Имеешь мотоциклетные права, но не хочешь сдавать теорию при получении документов на автомобиль – имеешь право! 

К чему мы все это говорим? Все просто – министерство просвещения РФ утвердило новые правила обучения водителей в автошколах. Сегодня поговорим обо всех изменениях.

Собственно, самые основные мы уже указали – это возможность  обучения новичков на магистралях, что ранее было запрещено, и сокращение теоритической подготовки для мотоциклистов. В последнем пункте стоит разобраться чуть подробнее. Дело в том, что даже до сегодняшнего дня у людей, получивших права, но желающих открыть новую категорию, результаты теоритического экзамена действительны в течение года. То есть, вы получили категорию «А» и в течение года решили открыть категорию «Б» -  в таком случае повторно сдавать теорию не придется.

Другое дело, что в автошколах ее все равно пришлось бы учить ее в полном объеме, но новые регламенты сокращают объем теоретической подготовки. Если прежде владельцам прав категорий А, А1 и М (мототехника) при открытии категории B требовалось пройти полный курс теории (134 часа), то теперь он сокращается втрое (до 50 часов).

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В США обнаружили новый способ кражи бензина из автомобилей

14 марта 2022

Ford представил несколько интересных новинок для Европы

14 марта 2022
Audi Q6

Представлен новый Audi Q6

14 марта 2022

Citroen заявил о скором отказе от ДВС

14 марта 2022
Subaru WRX (2022)

Даже в Subaru не знают, когда выйдет новый WRX STI

14 марта 2022

Правительство США пытается лишить россиян Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade

14 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Highlander - toyota highlander (2020) маленький для американцев и большой для русских Тест драйв
14 марта 2022

Toyota Highlander
"Почему Toyota Highlander маленький для американцев и большой для русских"
Lada Largus - lada largus (2020) простак с двойным дном
Тест драйв
11 марта 2022

Lada Largus
"Простак с двойным дном"
Exeed TXL - exeed txl (2022) подмигнул конкурентам буквами с капота
Тест драйв
10 марта 2022

Exeed TXL
"Подмигнул конкурентам буквами с капота"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 2 0 4