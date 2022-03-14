Минпросвещения утвердило новые правила обучения водителей

Нельзя вывозить учеников на магистрали – теперь можно. Имеешь мотоциклетные права, но не хочешь сдавать теорию при получении документов на автомобиль – имеешь право!

К чему мы все это говорим? Все просто – министерство просвещения РФ утвердило новые правила обучения водителей в автошколах. Сегодня поговорим обо всех изменениях.

Собственно, самые основные мы уже указали – это возможность обучения новичков на магистралях, что ранее было запрещено, и сокращение теоритической подготовки для мотоциклистов. В последнем пункте стоит разобраться чуть подробнее. Дело в том, что даже до сегодняшнего дня у людей, получивших права, но желающих открыть новую категорию, результаты теоритического экзамена действительны в течение года. То есть, вы получили категорию «А» и в течение года решили открыть категорию «Б» - в таком случае повторно сдавать теорию не придется.

Другое дело, что в автошколах ее все равно пришлось бы учить ее в полном объеме, но новые регламенты сокращают объем теоретической подготовки. Если прежде владельцам прав категорий А, А1 и М (мототехника) при открытии категории B требовалось пройти полный курс теории (134 часа), то теперь он сокращается втрое (до 50 часов).