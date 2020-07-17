Минтранс рассказал о плане запуска беспилотников без оператора в салоне

К 2024 году на российские дороги общего пользования могут выйти автомобили без инженеров-испытателей в кабине

Министерство транспорта России разработало план для тестирования и поэтапного запуска на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей на борту к 2024 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Алексей Семёнов в ходе выступления на онлайн-сессии «Беспилотные автомобили против пандемий и кризисов: как ускорить их внедрение на российских дорогах?».

Новый комплекс мероприятий был разработан при участии Минэкономразвития, МВД, а также «Яндекса», «Сбербанка», КамАЗа, Группы ГАЗ и НАМИ. План предусматривает создание нормативной правовой и нормативно-технической базы, куда в том числе войдут рекомендации по расследованию ДТП с участием беспилотной техники, а также обязанности и права участников дорожного движения. Кроме того, подразумевается разработка систем учета и контроля движения автономного транспорта.