Автомобильный портал Motorpage
17 июл 2020

Минтранс рассказал о плане запуска беспилотников без оператора в салоне

Минтранс рассказал о плане запуска беспилотников без оператора в салоне

К 2024 году на российские дороги общего пользования могут выйти автомобили без инженеров-испытателей в кабине

Министерство транспорта России разработало план для тестирования и поэтапного запуска на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей без инженеров-испытателей на борту к 2024 году. Об этом рассказал заместитель министра транспорта России Алексей Семёнов в ходе выступления на онлайн-сессии «Беспилотные автомобили против пандемий и кризисов: как ускорить их внедрение на российских дорогах?».

Новый комплекс мероприятий был разработан при участии Минэкономразвития, МВД, а также «Яндекса», «Сбербанка», КамАЗа, Группы ГАЗ и НАМИ. План предусматривает создание нормативной правовой и нормативно-технической базы, куда в том числе войдут рекомендации по расследованию ДТП с участием беспилотной техники, а также обязанности и права участников дорожного движения. Кроме того, подразумевается разработка систем учета и контроля движения автономного транспорта.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

«Красивые» номера разрешат передавать по наследству

17 июля 2020

Range Rover заменит дизель V8 мощной «шестёркой»

17 июля 2020
Porsche 911 Turbo 2021

Представлен новый Porsche 911 Turbo

17 июля 2020
Nissan Ariya 2021

Nissan исполнил «Арию»

17 июля 2020
KIA Motors объявляет о начале производства KIA K5 в России

KIA Motors объявляет о начале производства KIA K5 в России

17 июля 2020

Сенсорные экраны признали причиной повышения смертности на дорогах

17 июля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8 - audi a8 2018 и раздвоение личности Тест драйв
17 июля 2020

Audi A8
"Audi A8 и раздвоение личности"
Hyundai Sonata, Skoda Superb - сравнительный тест skoda superb 2020 и hyundai sonata 2020: холодная голова или горячее сердце?
Сравнительный тест
15 июля 2020

Hyundai Sonata, Skoda Superb
"Skoda Superb и Hyundai Sonata: холодная голова или горячее сердце?"
Subaru XV - subaru xv 2018 а ты точно кроссовер?
Тест драйв
13 июля 2020

Subaru XV
"А ты точно кроссовер?"
Lada Vesta Sport - lada vesta sport 2019 рожденный ползать – лети, пари!
Тест драйв
10 июля 2020

Lada Vesta Sport
"Рожденный ползать – лети, пари!"

Написано новостей:

2 6 2 4 5