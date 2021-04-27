Минтранс смягчает требования к пунктам техосмотра

Многие сервисные центы после внедрения реформы техосмотра стали жаловаться на слишком высокие требования, ибо регламентируется все вплоть до наличия отопления

Прислушавшись к негативным высказываниям Министерство транспорта подготовили несколько смягчающих поправок. Так, например, наличие отопления в помещении пункта проведения техосмотра признано опциональным. Требования же наличия водоснабжения и канализации были и вовсе отменены.

Габаритные размеры помещений тоже были пересмотрены – теперь нижняя граница по допустимой высоте находится на отметке в 3,3 метра (ранее - 3.5). Также отныне допускается применение эстакад при невозможности использования смотровых ям. Обязательное требование «одна линия-один диагностический прибор» также отменено – теперь будет достаточно иметь одного комплекта инструментов на весь пункт.