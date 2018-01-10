В этом году весной не будут вводиться сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. В ведомстве говорят, что решение принято благодаря тому, что 80% федеральных трасс в стране приведены в нормативное состояние.

«Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям», — заявил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

Однако в ведомстве явно лукавят: во время весенних ограничений большегрузы уходили на региональные и муниципальные дороги, которые до сих пор остаются в плачевном состоянии. Естественно, повышенная нагрузка на них только усугубляет ситуацию. Кроме того, серьезно сократились бы поступления в бюджет от системы «Платон», которая взимает плату с большегрузного транспорта как раз за проезд по федеральным трассам.

