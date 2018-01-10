Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2018

Минтранс снял весенние ограничения по проезду по трассам

Минтранс снял весенние ограничения по проезду по трассам

В этом году весной не будут вводиться сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. В ведомстве говорят, что решение принято благодаря тому, что 80% федеральных трасс в стране приведены в нормативное состояние.

«Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям», — заявил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

Однако в ведомстве явно лукавят: во время весенних ограничений большегрузы уходили на региональные и муниципальные дороги, которые до сих пор остаются в плачевном состоянии. Естественно, повышенная нагрузка на них только усугубляет ситуацию. Кроме того, серьезно сократились бы поступления в бюджет от системы «Платон», которая взимает плату с большегрузного транспорта как раз за проезд по федеральным трассам.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Минтранс

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai 2025 Vision

Hyundai создаст суперкар

10 января 2018
Fisker EMotion

Fisker представил электромобиль EMotion

10 января 2018
Kia Niro EV

Kia представила электрический концепт кроссовера

10 января 2018
ГИБДД

Официально: МВД сократит каждого пятого гаишника

10 января 2018
Ford F-150

Ford F-150 впервые получил турбодизель

10 января 2018
Toyota e-Palette

Toyota разработала модульный беспилотник

10 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 8 0