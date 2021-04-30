Минздрав изменит правила медосмотра водителей

Будущих водителей могут заставить пройти полное обследование на предмет алкогольной или наркотической зависимости

Как сообщает «КоммерсантЪ», если врачи заметят у кандидата на получение водительского удостоверения какие-либо признаки регулярного употребления алкоголя либо запрещенных веществ, то его направят на комплексное медицинское обследо¬вание на предмет хрониче¬ского алко¬голизма или нарко¬зависимости. Для людей, которые получают права после лишения, это правило будет также действовать. Правда, в приказе Минздрава не указывается даже малейшего описания подобных признаков.

Предполагается, что нововведение может коснуться нескольких милли¬онов человек. По стати¬стике ГИБДД, в 2020 году 1,2 миллиона оформили водитель¬ские удосто¬верения впервые и ещё 4,7 миллиона получили права заново. То есть практически шесть миллионов человек, условно, находятся в зоне риска. Пред¬полагается, что новые нормы вступят в силу зимой следующего года.