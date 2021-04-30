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30 апр 2021

Минздрав изменит правила медосмотра водителей

Минздрав изменит правила медосмотра водителей

Будущих водителей могут заставить пройти полное обследование на предмет алкогольной или наркотической зависимости

Как сообщает «КоммерсантЪ», если врачи заметят у кандидата на получение водительского удостоверения какие-либо признаки регулярного употребления алкоголя либо запрещенных веществ, то его направят на  комплексное медицинское обследо¬вание на предмет хрониче¬ского алко¬голизма или нарко¬зависимости. Для людей, которые получают права после лишения, это правило будет также действовать. Правда, в приказе Минздрава не указывается даже малейшего описания подобных признаков.

Предполагается, что нововведение может коснуться нескольких милли¬онов человек. По стати¬стике ГИБДД, в 2020 году 1,2 миллиона оформили водитель¬ские удосто¬верения впервые и ещё 4,7 миллиона получили права заново. То есть практически шесть миллионов человек, условно, находятся в зоне риска. Пред¬полагается, что новые нормы вступят в силу зимой следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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