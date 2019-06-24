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24 июн 2019

Мировой запрет на ДВС

Мировой запрет на ДВС

Все больше стран начинают следовать тренду по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На очереди Ирландия

Власти Ирландии намерены через 11 лет ввести полный запрет продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.

План Climate Action Plan подразумевает, что через 11 лет в Ирландии должны прекратиться продажи машин с традиционными ДВС, на замену которым придут электрокары. К 2030 году количество экологически чистых машин на дорогах страны должно достигнуть 950 тыс. единиц. К этому же сроку до 70% электроэнергии, потребляемой в государстве, должно вырабатываться при помощи возобновляемых источников, среди которых ветряные генераторы и солнечные батареи.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme

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