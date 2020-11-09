Мишустина просят ужесточить правила работы в такси для иностранцев

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина просят внести правки в законопроект о такси, которые бы запретили иностранцам работать таксистами в качестве самозанятых

Коллективное письмо с таким содержанием подписали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также главы Московской и Ленинградской областей Андрей Воробьев и Александр Дрозденко, пишет газета «Ведомости». Предложение направлено в рамках обсуждения законопроекта — он сейчас дорабатывается ко второму чтению в Госдуме. Помимо прочего в документе будет содержаться норма, позволяющая работать таксистами лицам, зарегистрированным в статусе самозанятых (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

Действующее законодательство не разрешает использовать самозанятость для перевозок в такси без ИП. Есть вариант аренды автомобиля, на который выписано соответствующее разрешение. Только в таком случае водитель может быть самозанятым. Как отметили чиновники, иностранцы постепенно вытесняют с рынка россиян — их доля среди таксистов составляет уже более 50%. И допуск иностранцев к работе в такси в качестве самозанятых «влечет лишь обеспечение занятости для лиц, не являющихся гражданами РФ, и создание соответствующих проблем для регионов».