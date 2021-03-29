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29 мар 2021

Мистика Evergreen

Мистика Evergreen

Еще не утихла история с сухогрузом Evergreen, который перекрыл Суэцкий канал и создал пробку из судов. Впрочем, у этой истории может появиться продолжение – буквально на днях в Китае грузовик с контейнером той же фирмы перекрыл шоссе и создал затор

Как сказали бы в таких случаях: «Совпадение? Не думаю!». Вот и некоторые СМИ усмотрели в обоих инцидентах злой умысел. Что же произошло? В городе Нанкин на трехполосном шоссе, спокойно едущий контейнеровоз внезапно начинает оттормаживаться, после чего уходит вправо и встает поперек дороги. Причины происшествия не указываются, как нет и информации ни о каких поломках машины. Грузовик был убран с дороги в течение нескольких часов.

Любопытно, но сам автомобиль печально известному транспортному конгломерату из Тайваня не принадлежал. Перевозимый контейнер – да. Впрочем, этот факт не мешает любителям конспирологии строить безумные теории, так как и фура, и корабль в момент маневрирования уходили вправо и останавливались под углом в 45 градусов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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