Mitsubishi анонсировала премьеру нового ASX

Компания Mitsubishi 20 сентября представит кроссовер ASX нового поколения для Европы. Насколько сильно изменится автомобиль?

С механической точки зрения – очень! Начальную версию модели оборудуют 1,0-литровым бензиновым мотором мощностью 91 л.с. Агрегат будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний. Старшие же модификации будут гибридными – их создадут на базе турбо-мотора объемом 1.3 литра. В зависимости от конфигурации мощность машины составит 145 или 160 лошадиных сил.

Любопытно, что в качестве коробки передач будет использован не вариатор, а 6-ступенчатя механика, либо 7-ступенчатая роботизированная КПП. Причем полноприводных модификаций у автомобиля не будет – строго передний привод.