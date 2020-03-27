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27 мар 2020

Mitsubishi может стать совладельцем Renault

Mitsubishi может стать совладельцем Renault

Японский конгломерат Mitsubishi Corp может стать инвестором Renault. Как пишет Automotive News Europe со ссылкой на два источника, это – один из обсуждаемых сейчас сценариев укрепления альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Накануне французская газета Les Echos, цитирующая некого анонимного топ-менеджера, сообщила, что Mitsubishi Corp, владеющая 20 процентами акций автопроизводителя Mitsubishi Motors, может приобрести 10-процентную долю в Renault. Отмечается, что это лишь один из возможных вариантов развития событий. Также рассматриваются планы реструктуризации, в том числе – закрытие заводов и введение новых программ сокращения расходов. На данный момент ничего не решено: определенность появится к маю, когда участники альянса должны будут представить новый план совместной работы. Renault эту историю не комментирует.

С осени 2016 года Nissan является крупнейшим акционером Mitsubishi Motors. При этом ему также принадлежат 15% Renault, тогда как сама Renault владеет 43 процентами Nissan. Отношения между французами и японцами резко ухудшились после ареста и последовавшего за ним увольнения со всех руководящих должностей главы альянса Карлоса Гона в 2018 году.

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