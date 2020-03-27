Mitsubishi может стать совладельцем Renault

Японский конгломерат Mitsubishi Corp может стать инвестором Renault. Как пишет Automotive News Europe со ссылкой на два источника, это – один из обсуждаемых сейчас сценариев укрепления альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

Накануне французская газета Les Echos, цитирующая некого анонимного топ-менеджера, сообщила, что Mitsubishi Corp, владеющая 20 процентами акций автопроизводителя Mitsubishi Motors, может приобрести 10-процентную долю в Renault. Отмечается, что это лишь один из возможных вариантов развития событий. Также рассматриваются планы реструктуризации, в том числе – закрытие заводов и введение новых программ сокращения расходов. На данный момент ничего не решено: определенность появится к маю, когда участники альянса должны будут представить новый план совместной работы. Renault эту историю не комментирует.

С осени 2016 года Nissan является крупнейшим акционером Mitsubishi Motors. При этом ему также принадлежат 15% Renault, тогда как сама Renault владеет 43 процентами Nissan. Отношения между французами и японцами резко ухудшились после ареста и последовавшего за ним увольнения со всех руководящих должностей главы альянса Карлоса Гона в 2018 году.