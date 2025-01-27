Mitsubishi отказалась от альянса с Honda и Nissan

Mitsubishi Motors, вероятно, не станет частью нового холдинга, который планируют создать Honda и Nissan. По данным японских СМИ, компания приняла решение сохранить независимость, несмотря на предварительные переговоры. Официальное подтверждение от Mitsubishi ожидается 3 февраля 2025 года во время отчёта за третий финансовый квартал

В декабре 2024 года Honda и Nissan подписали меморандум о намерениях по созданию единой холдинговой структуры. Mitsubishi присоединилась к отдельному соглашению, в котором рассматривала возможность участия в альянсе. Однако, как сообщают источники, компания предпочла остаться самостоятельной, опасаясь потери контроля и влияния.

Nissan, крупнейший акционер Mitsubishi, владеет 24% акций компании. Renault, в свою очередь, контролирует 15% акций Nissan, что добавляет сложности в переговорах. Honda заинтересована в быстром формировании холдинга и требует минимизировать влияние Renault на будущий альянс. Бывший глава Nissan и Renault Карлос Гон ранее заявил, что слияние Honda и Nissan может быть «замаскированным поглощением» со стороны Honda. Он отметил, что Honda, как более крупный участник, стремится к доминирующей позиции в новом альянсе.