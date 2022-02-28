Мitsubishi расширил свое влияние в альянсе Renault-Nissan

Компания Nissan приступила к производству автомобилей с дизельными двигателями Mitsubishi. Первым такой мотор получил минивэн Caravan.

Давайте поговорим о самом двигателе. Речь идет об атмосферном 2.5-литровом агрегате, который развивает 132 лошадиные силы. К слову, этот же мотор на различных рынках ставится на Mitsubishi L200 и Mitsubishi Pajero Sport. Сообщается, что мотор обладает неплохой экономичностью. Паспортный расход топлива заявлен на отметке в семь литров на сто километров.

Новый агрегат работает в паре с 7-ступенчатым автоматом Jatco. Привод может быть задним либо полным. Любопытно, что Caravan в России не представлен, хотя его прямой конкурент – Toyota Hiace уже несколько лет продается здесь. Эта модель доступна с дизельным двигателем объемом 2,7 литра на 150 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач.