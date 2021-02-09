Mitsubishi рассказала о планах на 2021 год

Японская компания отчиталась за 2020 год, а заодно рассказала о будущих планах, приоткрыв завесу и над новинками, которые появятся на нашем рынке

С них и начнем. Конечно же, многих интересует информация о новом Outlander, мировая презентация которого состоится уже через несколько дней. Российский офис Mitsubishi планирует вывести его на рынок в 2022 году. Как сообщили представители марки, сейчас прорабатываются некоторые нюансы относительно производства. Главный вопрос - пропишется ли новый Outlander на заводе в Калуге сразу или же машины будут вначале импортироваться из Северной Америки. Однако, в нынешнем году Mitsubishi не оставит нас без новинок – их будет, как минимум, две.

Первая – обновленный кроссовер Eclipse Cross, продажи которого начнутся уже в апреле. Его отличительные особенности – новая внешность и двухлитровый мотор на 150 лошадиных сил. При этом, полуторалитровый турбо-агрегат никуда не денется. Вторая новинка – обновленный Pajero Sport.

Если говорить в целом о нашем автомобильном рынке, то в Mitsubishi прогнозируют общий объем продаж в 2021 году на уровне 1.5-1.6 миллионов автомобилей – аналогичное количество машин (1 миллион 599 тысяч, если быть точным) было продано за прошлый год. Какое-либо серьезное улучшение прогнозируется лишь к 2025 году. Аналитики предполагают, что может быть продано около 2.2 миллионов автомобилей.

За 2020 год Mitsubishi удалось реализовать 28 153 автомобиля на территории нашей страны. Напомним, что 2019 год компания завершила с показателями в 39 938 автомобилей. В нынешнем же году компания хочет приблизиться к этому результату и ставит себе цель продать 35 тысяч автомобилей и более. Интересно, что 2020 год отметился еще одним важным событием в истории марки – в декабре был подан миллионный Mitsubishi в России.