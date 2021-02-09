Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2021

Mitsubishi рассказала о планах на 2021 год

Mitsubishi рассказала о планах на 2021 год

Японская компания отчиталась за 2020 год, а заодно рассказала о будущих планах, приоткрыв завесу и над новинками, которые появятся на нашем рынке

С них и начнем. Конечно же, многих интересует информация о новом Outlander, мировая презентация которого состоится уже через несколько дней. Российский офис Mitsubishi планирует вывести его на рынок в 2022 году. Как сообщили представители марки, сейчас прорабатываются некоторые нюансы относительно производства. Главный вопрос -  пропишется ли новый Outlander на заводе в Калуге сразу или же машины будут вначале импортироваться из Северной Америки. Однако, в нынешнем году Mitsubishi  не оставит нас без новинок – их будет, как минимум, две.

Первая – обновленный кроссовер Eclipse Cross, продажи которого начнутся уже в апреле. Его отличительные особенности – новая внешность и двухлитровый мотор на 150 лошадиных сил. При этом, полуторалитровый турбо-агрегат никуда не денется. Вторая новинка – обновленный Pajero Sport.

Если говорить в целом о нашем автомобильном рынке, то в Mitsubishi прогнозируют общий объем продаж в 2021 году на уровне 1.5-1.6 миллионов автомобилей – аналогичное количество машин (1 миллион 599 тысяч, если быть точным) было продано за прошлый год. Какое-либо серьезное улучшение прогнозируется лишь к 2025 году. Аналитики предполагают, что может быть продано около 2.2 миллионов автомобилей.

За 2020 год Mitsubishi удалось реализовать 28 153 автомобиля на территории нашей страны. Напомним, что 2019 год компания завершила с показателями в 39 938 автомобилей.  В нынешнем же году компания хочет приблизиться к этому результату и ставит себе цель продать 35 тысяч автомобилей и более. Интересно, что 2020 год отметился еще одним важным событием в истории марки – в декабре был подан миллионный Mitsubishi в России.

При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

Комментарии к новости

Последние новости

...

Хочешь Ferrari – зима тебе поможет!

09 февраля 2021
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi запустил производство нового Outlander

09 февраля 2021
Citroen Berlingo

В Россию приехал Citroen Berlingo

09 февраля 2021

В России отзывают кроссоверы BMW

08 февраля 2021

Определен регион с самым доступным бензином в России

08 февраля 2021

В Hyundai не смогли договориться с Apple

08 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь Тест драйв
09 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Volvo XC40 - volvo xc40 (2018) испытание зимой
Тест драйв
02 февраля 2021

Volvo XC40
"Испытание зимой"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 4 3