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25 авг 2022

Mitsubishi Xpander превратили в гоночный болид

Mitsubishi Xpander превратили в гоночный болид

Может быть что то общее между гонками и семейным автомобилем, на котором только что пакеты из супермаркета возить? На первый взгляд - ничего, но в Mitsubishi так не считают.

Строго говоря, сегодняшний проект подготовил не сам японский автопроизводитель, а одна малазийская тюнинг-мастерская Speedline Industries. По сути, это обычный Xpander с кастомным обвесом. Машине добавили воздухозаборники на переднем бампере, капот с прорезями для отвода тепла из моторного отсека, боковые юбки и легкосплавные 18-дюймовые колесу. Корму дополнили диффузор и спойлер, однако всё это, скорее всего, бутафория. В движение «спортивный» Xpander приводит стандартный «атмосферник» 1.5 на 102 силы.

Интересно, что у Mitsubihi есть настоящий гоночный Xpander, где под капотом располагается турбомотор 1.6, который развивал 350 лошадиных сил. Такой автомобиль соответствует раллийному классу AP4.

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