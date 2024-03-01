Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2024

Mitsuoka сделает свой маслкар M55 на базе Civic серийным

Mitsuoka сделает свой маслкар M55 на базе Civic серийным
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что японская компания Mitsuoka, создавшая множество уникальных автомобилей на базе современных, поставит на конвеер свое последние детище - маслкар M55

Данная модель технически создана на базе хэтчбека Honda Civic, однако внешность была вдохновлена Dodge Challenger. Сходство с американцем тут прослеживается в компоновке передних круглых фар и решетки радиатора. Сзади автомобиль получил “жалюзи” на стекле, как у Ford Mustang и небольшой спойлер над дверью багажника. Салон в большей степени остался таким же, как у Civic, но разработчики переделали центральный тоннель и доработали материалы отделки.

Автомобиль приводится в движение стандартным 1,5-литровым турбомотором мощностью 182 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод соответственно передний.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Oting Paladin

В России стартовали продажи нового кроссовера “Паладин”

01 марта 2024

Infiniti выпустила тизер нового QX80

01 марта 2024
Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury Concept (2018)

Концептуальный внедорожный седан от Mercedes-Maybach не получит серийную версию

29 февраля 2024
GAC Aion Hyper GT

GAC представил “умный” седан Aion Hyper GT

29 февраля 2024

Судьба бывшего завода Volkswagen в Калуге остается нерешенной

29 февраля 2024
Tesla Roadster Concept (2017)

Tesla Roadster сможет набирать первую “сотню” менее, чем за 1 секунду

29 февраля 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Changan Eado Plus - changan eado plus (2023) едет, но не греет
Тест драйв
23 февраля 2024

Changan Eado Plus
"Едет, но не греет"
BAIC U5 Plus - baic u5 plus (2023) «банька по-белому»
Тест драйв
16 февраля 2024

BAIC U5 Plus
"«Банька по-белому»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 2 0