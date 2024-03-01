Mitsuoka сделает свой маслкар M55 на базе Civic серийным

Стало известно, что японская компания Mitsuoka, создавшая множество уникальных автомобилей на базе современных, поставит на конвеер свое последние детище - маслкар M55

Данная модель технически создана на базе хэтчбека Honda Civic, однако внешность была вдохновлена Dodge Challenger. Сходство с американцем тут прослеживается в компоновке передних круглых фар и решетки радиатора. Сзади автомобиль получил “жалюзи” на стекле, как у Ford Mustang и небольшой спойлер над дверью багажника. Салон в большей степени остался таким же, как у Civic, но разработчики переделали центральный тоннель и доработали материалы отделки.

Автомобиль приводится в движение стандартным 1,5-литровым турбомотором мощностью 182 л.с. и 241 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод соответственно передний.