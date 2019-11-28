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28 ноя 2019

Мэр Москвы заявил о регулировании цен на парковку

Мэр Москвы заявил о регулировании цен на парковку

Власти Москвы собираются регулировать цены на тех парковках, которые переполнены автомобилями. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью МИА «Россия сегодня»

«Мы, конечно, будем регулировать ценами те парковки, которые переполняются, потому что парковка должна быть хотя бы на 20% свободна, чтобы была возможность приехать и запарковать машину в любом месте, где есть система платной парковки. А если там нет этого места, то это уже проблема. Там, где нет спроса, есть свободные места, мы никогда никаких цен не поднимаем», — заявил Сергей Собянин.

В то же время мэр столицы рассказал, что введение платной парковки позволило на четверть уменьшить количество транспорта в центре Москвы. По словам Собянина, основной целью ввода платной парковки не является пополнение бюджета — система была введена для регулирования транспорта в столице.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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