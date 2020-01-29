МКАД избавится от пробок

Власти спрогнозировали снижение пробок на МКАД. Причиной тому станет введение в эксплуатацию ЦКАД, который примет на себя грузовой транспорт

После запуска движения по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) на МКАД улучшится дорожная обстановка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитриха. По его словам, открытие ЦКАД «естественным образом» выведет грузовики с МКАД и разгрузит магистраль.

«Если часть трафика уйдет на новую трассу, то естественным образом пробки на МКАД снизятся», — пояснил Дитрих. Глава Минтранса подчеркнул, что запрещать грузовикам проезд по МКАД после открытия ЦКАД не планируется. На данный момент водители большегрузов могут выезжать на МКАД с 22:00 до 6:00. Во всех остальных случаях для машин с максимальной массой более 12 т требуется специальный пропуск.