Мобилизованным россиянам могут аннулировать штрафы

Инициативная группа депутатов Госдумы и общественных деятелей направила в Совет Федерации обращение предложением об амнистии по штрафам за нарушения ПДД для мобилизованных граждан

Позиция инициативной группы объяснима – военные сборы могут помешать им вовремя выполнить личные, также бытовые и финансовые обязательства — в том числе, оплатить штрафы за нарушения ПДД. В следствии этого властей и просят провести амнистию по административным правонарушениям.

Также в связи с частичной мобилизацией обсуждается возможность изъятия автомобилей граждан для нужд армии. Такая возможность прописана в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Список обширен: в него входят как серийные автомобили, так и городская спецтехника.