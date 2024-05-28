Модельный ряд BelGee пополнится кроссовером X70

Белорусская марка BelGee готовится пополнить модельный ряд новым кроссовером под названием X70. Как и его младший собрат X50, X70 основан на китайской модели компании Geely, в частности, Atlas Pro первого поколения

Сборка автомобиля уже стартовала 24 мая, но в продажу он поступит чуть позже. К этому моменту производство кроссовера Geely Atlas Pro в Белоруссии уже прекратилось. Вероятно, уже скоро там произойдет смена поколений и на конвейер встанет обновленный Atlas Pro, который дебютировал на родине в конце 2023 года.

В техническом плане никаких отличий X70 от китайца не будет. Кроссовер получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатый “автомат” или 7-диапазонный “робот”. Привод - передний и полный соответственно.