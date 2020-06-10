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10 июн 2020

Модный дом Berluti выпустил собственный автомобиль

Модный дом Berluti выпустил собственный автомобиль

Компания Berluti, люксовый производитель мужской обуви, одежды и аксессуаров, выпустила собственный автомобиль. Он называется Berluti Buggy и внешне напоминает популярный в 1960-х классический пляжный багги Meyers Manx, построенный на агрегатах Volkswagen Beetle

Как и Meyers Manx, Berluti Buggy построен вручную на шасси классического «Жука». У него же заимствован двигатель — карбюраторный оппозитник объемом 1,6 литра с воздушным охлаждением, выдающий 90 лошадиных сил. Внешняя оболочка машины изготовлена из полиэстера, а защитная дуга имеет двойное назначение: она оберегает пассажиров при опрокидывании и выступает в роли багажника для серфа. Масса багги — всего 500 килограммов.

Оригинальный Meyers Manx выпускался фирмой B. F. Meyers & Co. с 1964 по 1971 год. Багги предлагалось в виде кит-кара, построенного на укороченном шасси Volkswagen Beetle. В 2000 году производство машин возобновилось, компания Meyers Manx выпустила лимитированную серию классических багги, а в 2002 представила версии Manxter 2+2 и Manxter DualSport на полноразмерной платформе Beetle. В 2009 появилась обновленная версия классической машины под названием Kick-Out Manx.

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