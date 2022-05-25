Могут ли современные автомобили проезжать по миллиону километров?

Могут! Правда, есть одно условие – владельцам придется сменить не один мотор и не одну коробку передач

На днях один американский дилер выложил в социальные сети фотографии десятилетнего Kia Sorento. Казалось бы, что в этом автомобиле уникального? Все просто – его пробег составляет 608 тысяч миль, что в километрах – почти миллион. Самое интересное, что за весь срок эксплуатации (а машина все это время находилась в одних руках), владелец сменил девять двигателей и четыре коробки передач. То есть, в среднем, замена мотора проходила раз в сто тысяч километров, а коробки – раз в двести пятьдесят тысяч.

Самое удивительное, машина все время находилась на гарантии и владелец Sorento не заплатил ни цента за ремонт из своего кармана. Нюанс лишь в том, что речь идет о расширенных гарантийных обязательствах, которые предоставлял дилер, а не сам автопроизводитель.