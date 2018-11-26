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26 ноя 2018

Мокрые листья не хуже снега

Мокрые листья не хуже снега

Всем известно, что по снегу стоит передвигаться осторожно, соблюдая скоростной режим, но  и другие покрытия могут содержать опасность. Специалисты из  Ford решили поэкспериментировать и выяснить угрозу, исходящую от мокрых  листьев

Нет, "фордовским" экспертам есть чем заняться. Просто исследования поведения автомобилей на снежном покрытии проводились много раз, однако с листьями никто не разбирался, до последнего момента.

Команда инженеров Ford решила исправить это недоразумение и покрыла листьями свой испытательный трек на полигоне компании в Бельгии. После этого в дело вступил специальный прибор, определяющий коэффициент скольжения покрытия. Для получения показаний им необходимо прокатить по исследуемой поверхности. В ходе испытаний инженеры обнаружили, что в некоторых случаях листья не уступали в скользкости снегу.

Да, мы не ошиблись, листовое покрытие оказалось таким же опасным как и снег. Во время эксперимента самые низкие показатели коэффициента трения достигали аналогичных значений у поверхностей покрытых снегом.

Инженеры европейского подразделения Ford отметили, что пусть эксперимент можно назвать забавным, однако он раскрыл глаза и на другие аспекты аккуратности при вождении — большинство людей знают, что нужно снизить скорость и быть более осторожными при движении по снегу. Но мало кто относится с таким же почтением к дорогам, покрытым листьями, а ведь они могут быть такими же скользкими. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Движок, FordSollers.com

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