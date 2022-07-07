Монголия запустила собственное производство электрокаров

Первая монгольская автомобильная компания Bars Motors запустила собственное производство в начале нынешнего года. Однако уже в июле автопроизводитель поставил на конвейер машины на электрической тяге.

Конечно же, собственное производство – это громко сказано, все автомобили здесь являются лицензионными копиями китайских машин. К примеру, MOZO Hero – это Hengrun HRS1 из Поднебесной. Не смущайтесь перед незнакомыми названиями – в Китае действительно сотни автомобильных фирм. Отбросим шутки – перед нами маленький кроссовер, чья силовая установка состоит из скромного электромотора на 44 лошадиные силы. Максимальная скорость у автомобильчика – 104 километра в час.

Что касается аккумулятора, то здесь установлен модуль на 28,2 киловатт-часа, что позволяет машине проезжать без подзарядки до 305 километров.