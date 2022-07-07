Автомобильный портал Motorpage
7 июл 2022

Монголия запустила собственное производство электрокаров

Монголия запустила собственное производство электрокаров
Автор фото: фирма-производитель

Первая монгольская автомобильная компания Bars Motors запустила собственное производство в начале нынешнего года. Однако уже в июле автопроизводитель поставил на конвейер машины на электрической тяге.

Конечно же, собственное производство – это громко сказано, все автомобили здесь являются лицензионными копиями китайских машин. К примеру, MOZO Hero – это Hengrun HRS1 из Поднебесной. Не смущайтесь перед незнакомыми названиями – в Китае действительно сотни автомобильных фирм. Отбросим шутки – перед нами маленький кроссовер, чья силовая установка состоит из скромного электромотора на 44 лошадиные силы. Максимальная скорость у автомобильчика – 104 километра в час.

Что касается аккумулятора, то здесь установлен модуль на  28,2 киловатт-часа, что позволяет машине проезжать без подзарядки до 305 километров.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России продают недостроенный автозавод для выпуска Chevrolet Niva

07 июля 2022

Через два года на дороги выйдут складные автомобили

07 июля 2022

Автопроизводители стали отказываться от АМ-радио

07 июля 2022
Suzuki Jimny 2019 салон

Пятидверный Suzuki Jimny вышел на тесты

07 июля 2022

Volkswagen представил новый Phaeton

07 июля 2022

В арсенале ГИБДД появятся новые приборы для наркологического тестирования

07 июля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Logan Вторичный рынок
06 июля 2022

Renault Logan
"Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»"
Hyundai Getz - hyundai getz 2005 вид спереди
Вторичный рынок
06 июля 2022

Hyundai Getz
"Hyundai Getz: «Когда на кармане триста…»"
Nissan Almera Classic
Вторичный рынок
04 июля 2022

Nissan Almera Classic
"Nissan Almera Classic: «Предок Logan и немножечко Samsung»"
УАЗ Profi - уаз «профи» 4x4 (2018) «простые радости»
Тест драйв
04 июля 2022

УАЗ Profi
"«Простые радости»"

Написано новостей:

3 0 9 8 2