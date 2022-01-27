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27 янв 2022

Morgan сообщил дату премьеры нового 3 Wheeler

Morgan сообщил дату премьеры нового 3 Wheeler

24 февраля компания Morgan раскроет всю информацию относительно своего трехколесного спорткара 3 Wheeler

Как сообщил глава марки, Стив Моррис, в интервью - 3 Wheeler будет  по-настоящему новым, то есть машина не будет делить платформу ни с одной из ныне существующих моделей. Также здесь будет применен новый мотор. По предварительным данным Morgan позаимствует его у компании Ford. Скорее всего речь идет о трехцилиндровом литровом турбо-моторе, который развивает 125 лошадиных сил.  Двигатель можно встретить, например, на кроссовере Ecosport. Напомним, что предыдущее поколение 3 Wheeler  оснащалось двухцилиндровым V образным мотором на 83 л.с.

Пару слов о дизайне. В целом, машина останется верной своей концепции – быть похожей на  первые реактивные истребители. К сожалению, некоторые уникальные  черты вроде неприкрытого мотора уйдут в небытие, но винтажный имидж машины дизайнеры Morgan обещают сохранить.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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