Morgan возобновит производство модели Plus 8

Британский автопроизводитель объявил эксклюзивный выпуск модели Plus 8 с приставкой GTR. Всего будет выпущено девять экземпляров.

Сам Plus 8 уже снят с производства, однако новые автомобили будут построены на модернизированной «тележке» с новым движком. Подробности по модернизации платформы не сообщаются, равно как и о двигателе. Напомним, что классическая «восьмерка» носила в себе двигатель V8 от BMW. Он развивал более 360 лошадиных сил и делал автомобиль крайне резвым. Зато точно известно, что у клиента будет выбор между механической и автоматической трансмиссиями.

Каждый из девяти экземпляров будет собран вручную, а производство автомобилей стартует уже этим летом. Тому, кто желает уцепить автомобиль к себе в коллекцию, рекомендуем поспешить – большая часть машин уже раскуплена по предзаказу.