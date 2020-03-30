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30 мар 2020

Московские пробки уменьшились из-за коронавируса

Московские пробки уменьшились из-за коронавируса

Аналитики «Яндекс.Карт» зафиксировали позитивные изменения в структуре столичного трафика за последнюю неделю. По их мнению, это связано с рекомендацией властей сохранять социальное дистанцирование в условиях пандемии коронавируса и работать из дома

Если с 16 по 22 марта московские дороги были загружены больше обычного, а уровень пробок достигал девяти баллов, то на текущей неделе, по данным «Яндекс.Карт», машин на дорогах стало заметно меньше. Лишь вечером в четверг 26 марта загруженность дорог превысила шесть баллов.

Кроме того, Яндекс сообщает о росте популярности бесконтактной заправки на АЗС через фирменное приложение Навигатор: количество транзакций выросло на 10 процентов. Это приложение позволяет оплачивать заправку не выходя из машины на тех станциях, которые подключились к программе. Отмечается и снижение количества пешеходов в Москве. Число построенных маршрутов для проезда на общественном транспорте сократилось на 25 процентов, а на метро — сразу на 45 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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