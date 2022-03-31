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31 мар 2022

Московские троллейбусы окончательно преданы забвению

Московские троллейбусы окончательно преданы забвению

В Москве с 1 апреля прекратит работу единственный оставшийся троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы

От троллейбусов московские власти отказались еще два года назад -  демонтировали все электрические сети и переориентировались на использование автобусов, как обычных, так и электрических. Причины искоренения "рогатого" вида транспорта заключались в том, что контактные провода, по мнению конкурентов, уродовали внешний вид города а сами машины не вписывались в динамичный траффик из-за своей тихоходности.

Вышеуказанный маршрут решили сохранить в рамках исторического наследия. Но вскоре и он канет в лету - городские власти говорят, что вынуждены приостановить его работу из-за реконструкции и благоустройства улиц. Чиновники и Музей московского транспорта, который курирует этот исторический маршрут заявляют, что через несколько месяцев его снова введут в эксплуатацию, но есть мнения, что все эти заявления носят лишь формальный статус, и троллейбусы умрут в Москве окончательно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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