Московские власти порекомендовали водителям сменить резину

Когда необходимо переобувать машину - каждый решает сам. Кто-то ориентируется на погоду и с первым потеплением (или похолоданием) двигается на шиномонтаж. Кто-то подсматривает за соседом и меняет колеса вслед за ним. Отдельные личности ждут указаний свыше.

Традиционно, столичные власти дважды в год выпускают рекомендательные заявления о замене резины. В этот раз ЦОДД постановил всем переходить «на лето», так как в регионе уже установилась устойчивая плюсовая температура. «В Москве стабильный плюс, ЦОДД рекомендует водителям задуматься о смене резины на летнюю. Зимние шины после потепления становятся слишком мягкими. Они плохо сцепляются с асфальтом в теплую погоду и быстро стираются» - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Интересно, что у отечественных водителей возникли некоторые опасения по поводу запаса резины, так как некоторое время назад большинство иностранных компаний (Continental, Bridgestone и.т.д.) приостановили свою деятельность в нашей стране. Впрочем, независимые аналитики заявляют, что шин хватит на всех, еще как минимум на год-два.