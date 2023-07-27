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27 июл 2023

Московские власти позволят бесплатно парковаться возле городских поликлиник

Московские власти позволят бесплатно парковаться возле городских поликлиник

Согласно объявленной инициативе, российским гражданам позволят в течение двух часов бесплатно парковаться на платных парковках у поликлиник Москвы

По мнению мэрии столицы, этого времени будет достаточно, чтобы пациенты могли посетить врача. Однако по истечению двух часов, стоимость стоянки поднимется до 1000 рублей за каждый последующий час. Главная цель данной инициативы заключается в том, чтобы избежать ситуации, когда парковочные места у поликлиник занимаются офисными служащими.

Данное нововведение вступит в силу 31 июля возле трех московских больниц на Проточном переулке и улицах Иерусалимская и Лесная. Напомним, что обычный тариф парковки в Москве варьируется от 40 до 380 рублей в час, а штраф за неуплату составит 5000 рублей. 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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