Московские власти предупредили о пятничных пробках

Затруднения движения в столице связаны с выездом москвичей за город и проведением дорожных работ.

В Москве в пятницу, 24 мая, после 15:00 ожидаются значительные затруднения движения, в том числе в связи с дорожными работами и выездом горожан на дачу. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).



«В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены уже после 15 часов. Дорожные работы по всему городу, в том числе в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий. Дороги станут свободнее после 21:00», — отмечается в сообщении.



Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в Москве на данный момент загруженность дорог оценивается в семь балов. Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, а также на Садовом и Третьем транспортном кольце.



