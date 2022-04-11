Автомобильный портал Motorpage
11 апр 2022

Московские водители смогут покидать место ДТП, но только в пределах МКАД

Московские водители смогут покидать место ДТП, но только в пределах МКАД

Мы уже сообщали о намерениях московских властей провести эксперимент, который позволил бы водителям покидать место ДТП. Сейчас же мы узнали его подробности

Во-первых, план проведения таких мероприятий будет полностью представлен лишь  в июне текущего года. Во-вторых, все испытания будут проводиться далеко не на каждой улице нашего города – только на ЦКАД, МКАД и ТТК.  Объяснений таким ограничениям два. Первое -  только эти три магистрали обеспечены достаточным количеством камер, которые предполагается использовать для установления обстоятельств ДТП. Второе -  пилотный проект, собственно, и создается для  разгрузки магистралей, так как ДТП часто приводит к серьезным заторам на них.

В столичном Департаменте транспорта уверены, что возможность покинуть место ДТП поможет не только избежать дополнительных жертв (из-за повторных аварий)но и увеличить пропускную способность дорог в среднем на 50% в зависимости от количества полос.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Borgward BX3 (2020)

Компания Borgward оказалась банкротом

11 апреля 2022

Власти России готовы пересесть с «Мерседесов» на китайские автомобили

11 апреля 2022

Представлен гоночный болид, который построили из Lego

11 апреля 2022

Раскрыта внешность преемника Lada Granta

11 апреля 2022
Smart 1 (2023)

Представлен новый электрический кроссовер Smart

11 апреля 2022
Rolls-Royce Cullinan 2019 салон

Rolls-Royce Cullinan превратили в настоящий внедорожник.

08 апреля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Niva Travel - lada niva travel (2021) готова стать основой Тест драйв
11 апреля 2022

Lada Niva Travel
"Готова стать основой"
Isuzu MU-X - isuzu mu-x (2021) прошел ли он проверку кавказским бездорожьем?
Тест драйв
06 апреля 2022

Isuzu MU-X
"Прошел ли Isuzu Mu-X проверку кавказским бездорожьем?"
Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов
Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 4 0 0