Московские водители смогут покидать место ДТП, но только в пределах МКАД

Мы уже сообщали о намерениях московских властей провести эксперимент, который позволил бы водителям покидать место ДТП. Сейчас же мы узнали его подробности

Во-первых, план проведения таких мероприятий будет полностью представлен лишь в июне текущего года. Во-вторых, все испытания будут проводиться далеко не на каждой улице нашего города – только на ЦКАД, МКАД и ТТК. Объяснений таким ограничениям два. Первое - только эти три магистрали обеспечены достаточным количеством камер, которые предполагается использовать для установления обстоятельств ДТП. Второе - пилотный проект, собственно, и создается для разгрузки магистралей, так как ДТП часто приводит к серьезным заторам на них.

В столичном Департаменте транспорта уверены, что возможность покинуть место ДТП поможет не только избежать дополнительных жертв (из-за повторных аварий)но и увеличить пропускную способность дорог в среднем на 50% в зависимости от количества полос.