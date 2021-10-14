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14 окт 2021

Московских производителей предупредили о первых снегах

Московских производителей предупредили о первых снегах

По данным синоптиков, в Москве 19 октября ощутимо похолодает и выпадет первый снег. А в ночь на 20 октября на дорогах возможен гололед.

В ночь с 18 на 19 число ночью столбики термометров понизятся и будут колебаться около нулевой отметки. При этом днем температура не поднимется выше плюс 3-8 градусов. «При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России и в Москве вперемешку с дождем кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», — цитируют «РИА-Новости» ведущего синоптика страны Евгения Тишковца.

Также специалист посоветовал водителям не тянуть с заменой резины. Это стоит сделать хотя бы потому что в последующие дни по ночам будут происходить заморозки, что чревато гололедицей.  Вернемся к шинам,  многие эксперты сходятся во мнении, что при температуре в семь градусов тепла ездить на летней резине уже рискованно, так как она начинает терять эластичность (дубеть), что приводит к снижению сцепных свойств покрышек.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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