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4 авг 2022

Московский паркинг будет опекать самку крокодила

Московский паркинг будет опекать самку крокодила

Оцените иронию – московские водители часто называют столичные парковочные эвакуаторы крокодилами - все из-за характерного ярко-зеленого цвета

Теперь же служба парковочного пространства города Москва объявила о своем благотворительном проекте – взятием под опеку самки крокодила, которая живёт в Московском зоопарке.  В чем именно будет выражаться забота – служба не уточняет, однако, на своем официальном сайте уже предложила пользователям выбрать имя.

Ведомство просит присылать варианты в телеграм-бот дептранса, однако рассматриваться будут только женские имена. «Вариант “Гена” не принимается», — отметили в паркинге.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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