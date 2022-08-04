Московский паркинг будет опекать самку крокодила

Оцените иронию – московские водители часто называют столичные парковочные эвакуаторы крокодилами - все из-за характерного ярко-зеленого цвета

Теперь же служба парковочного пространства города Москва объявила о своем благотворительном проекте – взятием под опеку самки крокодила, которая живёт в Московском зоопарке. В чем именно будет выражаться забота – служба не уточняет, однако, на своем официальном сайте уже предложила пользователям выбрать имя.

Ведомство просит присылать варианты в телеграм-бот дептранса, однако рассматриваться будут только женские имена. «Вариант “Гена” не принимается», — отметили в паркинге.