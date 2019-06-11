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11 июн 2019

Московским водителям рекомендовали внимательней выбирать места парковки

Московским водителям рекомендовали внимательней выбирать места парковки

Столичные власти рекомендуют автомобилистам внимательней выбирать места для стоянки машин в связи с празднованием Дня России 12 июня. 

Москвичей оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим автомобилям. В противном случае транспортное средство может быть отправлено на штрафстоянку. «Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций», — пояснили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Также в ведомстве напомнили, что 12 июня не будет взиматься плата за парковку на улицах Москвы. При этом платными останутся только огороженные плоскостные парковки со шлагбаумом.




 


 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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