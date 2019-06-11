Московским водителям рекомендовали внимательней выбирать места парковки

Столичные власти рекомендуют автомобилистам внимательней выбирать места для стоянки машин в связи с празднованием Дня России 12 июня.

Москвичей оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим автомобилям. В противном случае транспортное средство может быть отправлено на штрафстоянку. «Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварийно-опасных ситуаций», — пояснили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Также в ведомстве напомнили, что 12 июня не будет взиматься плата за парковку на улицах Москвы. При этом платными останутся только огороженные плоскостные парковки со шлагбаумом.











