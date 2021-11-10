Москва готовится к внедрению новых скоростных ограничений

Власти Москвы решили ограничить скоростной режим на нескольких улицах в центре города на отметке в 50 км/ч. Об этом сообщает в Telegram департамент транспорта столицы

Итак, ограничения будут внедрены на Остоженке, Цветном бульваре, Маросейке и прилегающим к ней переулкам. В сети уже появились комментарии относительно возможного возникновения заторов, но в дептрансе уже успели заявить, что бояться не стоит. Во-первых, днем в центре города средняя скорость не превышает сорока километров в час. Во-вторых, пробки возникают из-за ДТП, а внедрение новых ограничений, как раз, направлено на искоренение аварий.

«Тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости. Если водитель едет со скоростью в 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 км/ч — и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%», — заявили в ведомстве.