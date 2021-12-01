Москва готовится встречать десятибалльные пробки

Столичные власти просят водителей пересесть сегодня на общественный транспорт, так как есть высокий риск образования серьезных заторов.

Виной тому является снегопад, который накрыл Москву еще вчера. Синоптики предупреждают, что непогода будет свирепствовать и сегодня. Уже сейчас на дорогах столицы образуются семибалльные заторы, а вечером по прогнозам ЦОДД их рейтинг может достигнуть максимальной отметки.

В департаменте транспорта настоятельно рекомендовали водителям отказаться от поездок на личном транспорте. Это поможет коммунальным службам быстрей расчистить город. Также чиновники попросили участников дорожного движение оперативно поменять резину на своих автомобилях, так как многие продолжают ездить на летних покрышках, рассчитывая на теплые дни в декабре. Кроме как к риску образования серьезных дорожно-транспортных происшествий такое поведение ни к чему не приведет.