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21 дек 2022

Москвич объявил цены на свою новинку

Москвич объявил цены на свою новинку
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер «Москвич 3» был представлен широкой публике в конце ноября. Однако, цены производитель решил раскрыть только сейчас

Итак, базовая стоимость отечественного кроссовера составляет почти два миллиона рублей (1970000). Модель предложат сразу в нескольких конфигурациях – с атмосферным двигателем объемом 1.6 литра (109 лошадиных сил) и турбированным полуторалитровым агрегатом (150 лошадиных сил). В качестве коробок передач используется 6-ступенчатая механика и вариатор, причем последний можно выбрать лишь в сочетании с самым мощным мотором.

До конца года Москвич будут предлагать только в Москве, в 11 фирменных автосалонах. С 2023-го сбытовую сеть расширят за счет крупных мегаполисов, вроде Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и т.д.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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