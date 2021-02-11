Москвичам стоит готовиться к появлению бесплатных парковок

Да, они будут такими, но только лишь два дня – двадцать второго и двадцать третьего февраля. Как только столица поздравит защитников отечества и отпразднует этот знаменательный день – все вернется на круги своя

Департамент транспорта сообщает благую весть – в честь празднования Дня защитника отечества все городские парковки (кроме плоскостных со шлагбаумами) переводятся в бесплатный режим. Да, даже на центральных улицах, где стоимость часа стоянки оценивается в 380 рублей, платить за парковку не придется.

«В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения. В воскресенье уличные парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф», - цитирует портал Autonews вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.