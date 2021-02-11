Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2021

Москвичам стоит готовиться к появлению бесплатных парковок

Москвичам стоит готовиться к появлению бесплатных парковок

Да, они будут такими, но только лишь два дня – двадцать второго и двадцать третьего февраля. Как только столица поздравит защитников отечества  и отпразднует этот знаменательный день – все вернется на круги своя

Департамент транспорта сообщает благую весть – в честь празднования Дня защитника отечества все городские парковки (кроме плоскостных со шлагбаумами) переводятся в бесплатный режим.  Да, даже на центральных улицах, где стоимость часа стоянки оценивается в 380 рублей, платить за парковку не придется.

«В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения. В воскресенье уличные парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф»,  - цитирует портал Autonews вице-мэра Москвы Максима Ликсутова. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota электрифицируется полным ходом

11 февраля 2021

Audi изменит класс компактных автомобилей

11 февраля 2021

Водителям стоит остерегаться снегопада

11 февраля 2021

В Skoda анонсировали новую Fabia

11 февраля 2021
Renault Duster

Новый Renault Duster приехал в Россию

11 февраля 2021
Peugeot Partner

Peugeot Partner получит новое «сердце»

11 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 7 2