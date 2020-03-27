Москвичей предупредили о пробках в преддверии нерабочей недели

ЦОДД попросил водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик

Сегодня ожидается осложнение дорожной ситуации на большинстве магистралей по направлению в область. Об этом говорится в официальном сообщении «Центра организации дорожного движения». В ведомстве объяснили, что многие жители города захотят покинуть столицу накануне нерабочей недели, объявленной по указу президента Владимира Путина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же, в эти выходные синоптики обещают теплую солнечную погоду. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера», — говорится в сообщении.