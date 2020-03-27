Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2020

Москвичей предупредили о пробках в преддверии нерабочей недели

Москвичей предупредили о пробках в преддверии нерабочей недели

ЦОДД попросил водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик

Сегодня ожидается осложнение дорожной ситуации на большинстве магистралей по направлению в область. Об этом говорится в официальном сообщении «Центра организации дорожного движения». В ведомстве объяснили, что многие жители города захотят покинуть столицу накануне нерабочей недели, объявленной по указу президента Владимира Путина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как вероятнее всего, многие жители поедут на дачи. К тому же, в эти выходные синоптики обещают теплую солнечную погоду. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера», — говорится в сообщении.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Почему исчезают кабриолеты и купе? Ответ есть!

27 марта 2020

Власти Москвы отказались вводить бесплатную парковку в выходную неделю

27 марта 2020

Корпорация Suzuki отпраздновала столетие

27 марта 2020

Магазины и кафе на заправках в Москве продолжат работать

26 марта 2020

Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8

26 марта 2020

Автомобильные кинотеатры обрели вторую жизнь

26 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2020 с чувством некоторого сожаления Тест драйв
27 марта 2020

Mitsubishi Pajero Sport
"С чувством некоторого сожаления"
Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross 2020 красота не спасает
Тест драйв
25 марта 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота не спасает"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 цифрой по бездорожью
Тест драйв
23 марта 2020

Land Rover Discovery
"Цифрой по бездорожью"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 5 1 3