Москвичей предупреждают о девятибальных пробках

Визит китайского лидера, Си Цзниьпиня, в столицу усложнит дорожную ситуацию из-за различных перекрытий. Соответственно, на улицах Москвы возникнут серьезные заторы

Дептранс сообщает, что сложнее всего будет проехать по Бульварному, Садовому и Третьему транспортному кольцу, а также в центральной части города. На Кутузовском и Ленинском проспектах тоже возникнут существенные пробки. В ведомстве рекомендуют автомобилистам строить маршрут заранее, а также пересесть на городской транспорт. Какие-либо улучшения будут происходить лишь после семи часов вечера.

Интересный факт, Си Цзниньпин привез с собой новейший лимузин Hongqi N701. Так как машина официально не поступает в продажу - ее технические характеристики держатся в строжайшем секрете. Инсайдеры же говорят, что под капотом располагается мотор V12, который развивает 762 лошадиные силы.