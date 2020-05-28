Москвичи стали покупать подержанные машины в три раза реже

В апреле 2020 года в Москве продали 8,5 тысячи подержанных легковых автомобилей. Это втрое меньше результата за аналогичный месяц прошлого года, когда реализовали 25,5 тысячи машин. Такие данные приводит агентство «Автостат»

Самые популярные в российской столице автомобили с пробегом – марки Mercedes-Benz: на них пришлось 644 продажи. Правда, отечественных «Лад» за тот же период реализовали всего на четыре штуки меньше. Почетное третье место занял Volkswagen с результатом в 612 единиц. Также в первую пятерку вошли BMW (600 машин) и Kia (558 машин). При этом у всех брендов из топа продажи просели, как минимум, на 60%.

Самым популярным старым автомобилем в Москве в апреле оказался Volkswagen Polo, но его результат – 216 штук – на 45% меньше, чем годом ранее. Бывший лидер, который и вовсе теперь не присутствует на нашем рынке официально – Ford Focus – отстал от бестселлера всего на одну символическую единицу, при этом просев на 71% по отношению к собственному результату годичной давности. «Бронзу» получил Hyundai Solaris, чьи продажи по сравнению с апрелем 2019 года снизились на 67%