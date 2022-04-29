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29 апр 2022

Москву перекроют ради мотоциклистов.

Москву перекроют ради мотоциклистов.
В столице в субботу, 30 апреля, состоится «Московский мотофестиваль», в связи с чем в городе перекроют ряд улиц.
Столичная ГИБДД сообщает, что с 23:00 сегодняшнего дня и до трех часов дня субботы будут закрыты некоторые участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова. Плюс ко всему 30 апреля с 11:50 перекрытия будут введены в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, 1-ой Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Микояна, Садовом кольце, Ленинградском проспекте и его дублере, Ходынском бульваре и в местном проезде.
 
Из-за начала мотосезона инспекторы ГИБДД также подготовили памятку безопасности для автомобилистов во избежание дтп с мотоциклистами. Согласно документу, водителям стоит избегать резких маневров и торможений. Также автомобилистам посоветовали чаще смотреть по зеркалам.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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