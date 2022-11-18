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18 ноя 2022

Моторинвест запускает продажи кроссовера Evolute i-JOY

Моторинвест запускает продажи кроссовера Evolute i-JOY
Автор фото: фирма-производитель

Российский электрический бренд Evolute запустил продажи второй по счёту модели после седана i-Pro — вседорожника i-Joy. Автомобиль оценен почти в три с половиной миллиона рублей

Электромобиль Evolute i-JOY оснащен электродвигателем, мощность которого составляет 163 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент - 195 Нм. Емкости тяговой батареи в 53 кВт/ч обеспечивает 407 километровый запас хода (по условиям NEDC). Максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой в 150 километров в час.

В России Evolute i-Joy будет продаваться в одной фиксированной комплектации. В неё включены, к примеру, отделка салона экокожей, медиасистема с двумя 10,2-дюймовыми экранами и видеорегистратором, камеры кругового обзора, подогрев передних сидений и климат-контроль. За безопасность отвечают 6 подушек и базовый набор водительских ассистентов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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